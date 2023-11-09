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Бригада будівельників з Рівненської області захворіла на ботулізм: що відомо

Фото: бригада будівельників з Рівненської області захворіла на ботулізм (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Троє чоловіків з Рівненської області, перебуваючи на будівельних роботах в Києві, заразилися ботулізмом після вечері свинячим м'ясом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Романа Сафонова під час брифінгу.

"Бригада будівельників з шести осіб з Рокитного, перебуваючи на будівельних роботах в Києві, добре повечеряла привареним солоним свинячим м'ясом з прошарками сала домашнього приготування без термічної обробки. З шести троє захворіли на ботулізм", - розповів Сафонов.

За його словами, попри активні клінічні прояви, за медичною допомогою чоловіки звернулись не одразу. І через погіршення стану хворі були змушені повертатися у Рівненську область, де і звернулись за меддопомогою.

Сафонов додав, що перший хворий звернувся до лікарів на сьомий день захворювання, а двоє інших чоловіків - на 11 день із симптомами блювання, проносом, двоїння в очах, які є характерними для ботулізму.

"Усі три випадки були лабораторно підтверджені, хворим введений анатоксин ботулінічний і наразі всі живі, продовжують лікуватись з хорошим прогнозом в стаціонарі", - зазначив він.

Інші захворювання в Україні

Нагадаємо, раніше у Вінниці почали виявляти випадки зараження гепатитом А. Після цього вірус поширився по області.

У Вінницькій області на цьому тлі оголосили надзвичайну ситуацію. Також пізніше захворювання виявили в Івано-Франківській та Тернопільській області.

Однак, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, спалах гепатиту А, який зафіксували у Вінницькій області, вдалося локалізувати.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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