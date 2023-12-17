Брезаз-Буше виграла третю гонку поспіль у Ленцергайде, Джима завершила в топ-20

Французька біатлоністка Жустін Брезаз-Буше виграла третю індивідуальну гонку на етапі Кубка світу з біатлону 2023/24 в Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

Після тріумфів у спринті та гонці переслідування спортсменка не мала рівних і в гонці з масовим стартом. Вона подолала 12,5 кілометрів дистанції за 36:04,6 хвилини.

На всіх чотирьох вогневих рубежах Брезаз-Буше обійшлася без промахів. Компанію на подіуму француженці склали сестри Еберг – Ельвіра та Ханна. Кожна з них двічі поцілила в "молоко". Завдяки точній стрільбі на 4-те місце піднялася італійка Ліза Вітоцці.

Не покращили свої результати українки. Анастасія Меркушина, яка напередодні була десятою у перс'юті, провалила гонку та завершила передостанньою (29-та позиція, 6 промахів). Найкраще ж виступила Юлія Джима (19-те місце, 3 промахи). Молода ж Христина Дмитренко оновила найкращий результат на рівні Кубка світу 25-ю позицією.

Підсумки біатлонної гонки мас-старту 10 км, жінки:

Жустін Брезаз-Буше Ельвіра Еберг (+5,5) Ханна Еберг (+10,6)

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19. Юлія Джима (+2:07,5)

22. Ірина Петренко (+2:25,9)

25. Христина Дмитренко (+3:23,7)

29. Анастасія Меркушина (+4:29,0)