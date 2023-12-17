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Брезаз-Буше выиграла третью гонку подряд в Ленцерхайде, Джима завершила в топ-20

Ленцерхайде, Воскресенье 17 декабря 2023 15:00
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Брезаз-Буше выиграла третью гонку подряд в Ленцерхайде, Джима завершила в топ-20 Фото: Жюстин Брезаз-Буше собрала три "золота" в Ленцерхайде (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше выиграла третью индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону 2023/24 в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

После триумфов в спринте и гонке преследования у спортсменки не было равных и в гонке с массовым стартом. Она преодолела 12,5 км дистанции за 36:04,6 минуты.

На всех четырех огневых рубежах Брезаз-Буше обошлась без промахов. Компанию на подиуме француженке составили сестры Эберг – Эльвира и Ханна. Каждая из них дважды попала в "молоко". Благодаря точной стрельбе на 4-е место поднялась итальянка Лиза Витоцци.

Не улучшили свои результаты украинки. Анастасия Меркушина, накануне десятая в персьюте, провалила гонку и завершила предпоследней (29-я позиция, 6 промахов). Лучше же остальных выступила Юлия Джима (19-е место, 3 промаха). Молодая Кристина Дмитренко обновила лучший результат на уровне Кубка мира 25-й позицией.

Итоги биатлонной гонки масс-старта 10 км.

  1. Жюстин Брезаз-Буше
  2. Эльвира Эберг (+5,5)
  3. Ханна Эберг (+10,6)

...

19. Юлия Джима (+2:07,5)

22. Ирина Петренко (+2:25,9)

25. Кристина Дмитренко (+3:23,7)

29. Анастасия Меркушина (+4:29,0)

К слову, накануне Брезаз-Буше уверенно победила в персьюте в Ленцерхайде.

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