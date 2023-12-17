Брезаз-Буше выиграла третью гонку подряд в Ленцерхайде, Джима завершила в топ-20
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше выиграла третью индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону 2023/24 в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
После триумфов в спринте и гонке преследования у спортсменки не было равных и в гонке с массовым стартом. Она преодолела 12,5 км дистанции за 36:04,6 минуты.
На всех четырех огневых рубежах Брезаз-Буше обошлась без промахов. Компанию на подиуме француженке составили сестры Эберг – Эльвира и Ханна. Каждая из них дважды попала в "молоко". Благодаря точной стрельбе на 4-е место поднялась итальянка Лиза Витоцци.
Не улучшили свои результаты украинки. Анастасия Меркушина, накануне десятая в персьюте, провалила гонку и завершила предпоследней (29-я позиция, 6 промахов). Лучше же остальных выступила Юлия Джима (19-е место, 3 промаха). Молодая Кристина Дмитренко обновила лучший результат на уровне Кубка мира 25-й позицией.
Итоги биатлонной гонки масс-старта 10 км.
- Жюстин Брезаз-Буше
- Эльвира Эберг (+5,5)
- Ханна Эберг (+10,6)
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19. Юлия Джима (+2:07,5)
22. Ирина Петренко (+2:25,9)
25. Кристина Дмитренко (+3:23,7)
29. Анастасия Меркушина (+4:29,0)
К слову, накануне Брезаз-Буше уверенно победила в персьюте в Ленцерхайде.
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