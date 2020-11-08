Бренд UkraineNow просит о помощи предпринимателей

Фото: логотип Ukraine NOW (kmu.gov.ua)

Бренд UkraineNow, направленный на рекламу Украины в мире, просит о помощи предпринимателей. В частности, обращается к бизнесменам с просьбой размещать логотип на качественных продуктах, которые идут на экспорт.

Об этом заявила глава государственного агентства туризма Марьяна Олеськив.

“Государственно-частное партнерство - наиболее действенный механизм в развитии и продвижении туризма. Украинский бизнес уже формирует крутые продукты, которые популяризируют Украину во всем мире. В частности, наши виноделы, которые уже выигрывают международные дегустационные конкурсы", - отметила Марьяна Олеськив.

По ее словам, первыми согласились помочь виноделы. Так, ко Дню винодела, определенного указом президента на второе воскресенье ноября, объявили о новой лимитированной серии вина, которая выйдет с логотипом UkraineNow.

"Украинцы имеют право гордиться своим национальным вином. Мы уверены, что украинское виноделие имеет колоссальный потенциал! Сотрудничество украинских виноделов и UkraineNOW - это потрясающая возможность заявить о том, что Украина - это винодельческая страна, а государство и бизнес совместно работают над тем, чтобы бренд украинского вина стал широко известным в мире", - сообщил Гиорги Иукуридзе, основатель компании, которая изготовит первую серию вина под брендом UkraineNow.

Чтобы с серией вина ознакомились украинцы, будут объявлены конкурсы на странице бренда. Следить за социальными сетями UkraineNow призывают в Офисе президента.

“Посмаковать UkraineNow - разве это не круто? Это замечательная идея виноделов - как представить Украину за рубежом! Чтобы Украина ассоциировалась с качественным продуктом, с праздником, со вкусом вина. Надеюсь, больше предпринимателей захотят повторить это опыт виноделов. Ведь в Украине есть еще много чего представить миру", - говорит член рабочей группы по развитию бренда от Офиса президента Юлия Мендель.

Напомним, в День независимости президент Владимир Зеленский дал старт масштабной информационной кампании по перезапуску бренда Украины Ukraine NOW.

Глава государства записал англоязычное видеообращение к мировому сообществу, в котором рассказывает про новую украинскую реальность.