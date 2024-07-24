Бренд Stella Artois відзначив кінороботу молодого українського кінорежисера унікальною нагородою “Stella Award”

В минулу суботу відбулась урочиста церемонія закриття ювілейного 15-го Одеського Міжнародного Кінофестивалю, який проходив з 12 по 20 липня 2024 року в Києві. Спонсором цьогорічного фестивалю виступив бренд Stella Artois компанії AB InBev Efes Ukraine.

Під час церемонії вручення нагород бренд презентував зіркову нагороду "Stella Award" та відзначив нею кінороботу молодого українського режисера. Відзнака засвідчує визнання талановитих діячів кіно, чий внесок у мистецтво відповідає прагненню Stella Artois до краси та бездоганності.

Лауреатом нагороди “Stella Award” став режисер Владислав Марисик з його дебютною картиною в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю – театральною новелою “Si Vis Amari, Ama!” («Сі Віс Амарі, Ама!»), яка була створена у 2023 році за власні кошти та власними силами.

Картина вражає тонким гумором, іронічною естетикою, творчими знахідками та надихаючою історією про те, що кожен у житті має шанс, яким варто скористатися.

Почесну нагороду від Stella Artois урочисто вручила директор з маркетингу AB InBev Efes Ukraine Катерина Сахарнова.

“Стрічка "Si Vis Amari, Ama!" за своєю суттю нагадує людям про необхідність цінувати та завжди пам'ятати про важливість таких швидкоплинних, але щирих моментів життя, тож картина ще довго буде резонувати з почуттями глядачів”, – зазначила у своїй промові Катерина.

Окрім самої нагороди, бренд надав переможцю можливість насолодитись вечерею в колі творчої команди, яка долучилась до створення театральної новели. Вечерею, яку можна розділити за келихом Stella Artois.

Команда ОМКФ доклала максимум зусиль, щоб цьогорічний 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбувся на належному рівні, попри складні умови та виклики сьогодення.

“Щоб подарувати українцям 9 днів фестивалю: переглядів, дискусій обговорень, наша команда протягом року здійснила величезну роботу. І все це в дуже непростих умовах”, – зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Ми пишаємося тим, що разом зі Stella Artois надали глядачам можливість переглянути українські та міжнародні кінопрем’єри та хіти, долучившись до наймасштабнішої кіноподії року.