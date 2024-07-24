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Бренд Stella Artois отметил киноработу молодого украинского кинорежиссера с уникальной наградой "Stella Award"

Среда 24 июля 2024 15:10 promo
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Бренд Stella Artois отметил киноработу молодого украинского кинорежиссера с уникальной наградой "Stella Award"

В прошлую субботу состоялась торжественная церемония закрытия юбилейного 15-го Одесского Международного Кинофестиваля, который проходил с 12 по 20 июля 2024 года в Киеве. Спонсором фестиваля выступил бренд Stella Artois компании AB InBev Efes Ukraine.

Во время церемонии вручения наград бренд представил звездную награду "Stella Award" и отметил ею киноработу молодого украинского режиссера. Награда свидетельствует о признании талантливых деятелей кино, чей вклад в искусство соответствует стремлению Stella Artois к красоте и безупречности.

Лауреатом награды “Stella Award” стал режиссер Владислав Марисик с его дебютной картиной в рамках Одесского международного кинофестиваля – театральной новеллой “Si Vis Amari, Ama!” («Си Вис Амари, Ама!»), созданная в 2023 году за собственные средства и собственными силами.

Картина поражает тонким юмором, иронической эстетикой, творческими находками и вдохновляющей историей о том, что у каждого в жизни есть шанс, которым стоит воспользоваться.

Почетную награду от Stella Artois торжественно вручила директор по маркетингу AB InBev Efes Ukraine Екатерина Сахарнова.

Бренд Stella Artois отметил киноработу молодого украинского кинорежиссера с уникальной наградой &quot;Stella Award&quot;

«Киноработа "Si Vis Amari, Ama!" по своей сути напоминает людям о необходимости ценить и всегда помнить о важности таких быстротечных, но искренних моментов жизни, в связи с этим, картина еще долго будет резонировать с чувствами зрителей», – отметила в своей речи Екатерина.

Помимо самой награды, бренд подарил победителю возможность вместе с творческой командой, которая внесла свой вклад в создание театральной новеллы, разделить ужин за бокалом Stella Artois.

Команда ОМКФ приложила максимум усилий для того, чтобы в этом году 15-й Одесский международный кинофестиваль прошел на должном уровне, несмотря на непростые условия и вызовы сегодняшнего дня.

Бренд Stella Artois отметил киноработу молодого украинского кинорежиссера с уникальной наградой &quot;Stella Award&quot;

«Чтобы подарить украинцам 9 дней фестиваля: просмотры, дискуссии, дискуссии, наша команда проделала большую работу в течение года. И все это в очень сложных условиях», – отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

Мы гордимся тем, что вместе со Stella Artois предоставили зрителям возможность посмотреть украинские и международные кинопремьеры и хиты, присоединившись к крупнейшему кинособытию года.

Бренд Stella Artois отметил киноработу молодого украинского кинорежиссера с уникальной наградой &quot;Stella Award&quot;

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