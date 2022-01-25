Бренд OPEL сфокусирован на экологичности – полная электрификация до 2028 года

В новом году Бренд OPEL продолжит воплощать свои планы по электрификации модельного ряда. К середине 2022 года будут электрифицированы уже 11 моделей OPEL, включая всю линейку легких коммерческих автомобилей (LCV). На пути к идее получения автопарка без выхлопных газов, некоторые модели уже в этом году в Европе будут предлагаться исключительно в полностью электрических вариантах.

К примеру, отныне клиенты могут заказать OPEL Combo Life, OPEL Vivaro Combi и OPEL Zafira Life исключительно с электроприводом. Для того, чтобы стимулировать продажи полностью электрических версий, в Германии государство и производители совместно субсидируют покупку электромобилей на сумму до 9 000 евро. Этот "бонус за инновации" действует до конца 2022 года. Похожие программы

"Альтернативы электрификации нет. В будущем Бренд OPEL получит еще больше внимания клиентов благодаря инновациям, не наносящим вред окружающей среде. Эти изменения будут быстрыми: начиная уже с 2024 года, мы будем предлагать электрифицированную версию каждой модели OPEL без исключения. Другими словами, преемники Crossland и Insignia также будут электрифицированы. Наше ключевое заявление звучит так: с 2028 года в Европе мы будем продавать исключительно электромобили", – поделился видением будущего генеральный директор OPEL Уве Хохгешурц (Uwe Hochgeschurtz).

В ближайшие месяцы новое поколение автомобиля OPEL Astra станет стержнем кампании электрификации бренда. После премьеры в сентябре 2021 года, новинка OPEL Astra поступит к покупателям весной нынешнего года и с самого начала своей карьеры будет доступна в виде подключаемого гибрида (Plug-In Hybrid). В 2023 году модельный ряд дополнит и полностью электрический вариант OPEL Astra-e. Таким образом, это позволит еще сильнее расширит ассортимент экологически чистых транспортных средств "молнии": начиная от легкого автомобиля OPEL Rocks-e – и заканчивая крупным коммерческим фургоном OPEL Movano-e.

Электромобили OPEL Combo-e Life и OPEL Zafira-e Life уже пользуются большим успехом на рынке. Оба вена оснащены электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) и аккумулятором типа "литий-ион" емкостью 50 кВтч. Благодаря последнему, электромобиль OPEL Combo-e Life обеспечивает запас хода до 280 километров (в соответствии с WLTP). При необходимости, батарею можно зарядить до 80% номинальной емкости всего за 30 минут на общественной быстрой зарядной станции постоянного тока.

В свою очередь, более крупный вэн OPEL Zafira-e Life дает покупателю возможность выбора из двух типов аккумуляторов "литий-ион": не только емкостью 50 кВтч (запас хода до 231 км в соответствии с WLTP), но даже 75 кВтч (запаса хода до 329 километров в соответствии с WLTP). Кроме того, электромобиль OPEL Zafira-e Life доступен в трех вариантах длины кузова и может одновременно перевозить до девяти человек.

В дополнение к полностью электрическим версиям и подключаемым гибридам, Бренд OPEL уже сейчас предлагает автомобили с топливными элементами, которые работают на водороде. Так, модель OPEL Vivaro-e HYDROGEN построена на основе электрического фургона Opel Vivaro-e, обладателя титула "Международный фургон 2021 года2. Новинка получила силовой агрегат на основе топливных ячеек, в сочетании с аккумуляторной батареей и электромотором. В итоге полные баки водорода и полностью заряженный аккумулятор обеспечивают запас хода около 400 километров (WLTP). Первые выпущенные экземпляры Opel Vivaro-e HYDROGEN уже приступят к своей экологически-чистой работе в автопарке немецкого производителя бытовой техники премиум-класса Miele.

Таким образом, можно констатировать, что бренд OPEL находится на пути к светлому будущему с нейтральным выбросом CO2 – все благодаря своим моделям с альтернативными типами силовых установок. В этом году OPEL и Stellantis нацелены активно продвигать строительство гигафабрики аккумуляторных батарей в Кайзерслаутерне. В свою очередь, в городе Рюссельсхайме будет реализован проект по превращению штаб-квартиры OPEL в "зеленый кампус" и будущую немецкую штаб-квартиру Stellantis.

Представительство Бренда OPEL в Украине полностью поддерживает выбранную глобальную стратегию и уже сейчас делает первые шаги по ее реализации в нашей стране. Так, в конце 2021 года были анонсированы цены на зараженную OPEL Mokka-e. Переходите в шоу-рум модели, чтобы познакомиться ближе, а также следить за нашими новостями, чтобы быть в курсе всех новинок Бренда.

О бренде OPEL

Opel – один из крупнейших европейских производителей автомобилей. Компания была основана в 1862 году Адамом Опелем в Рюссельсхайме, Германия, а с 1899 года Opel занялся автомобилестроением.

С 2017 года немецкая марка входит в концерн Stellantis (ex-группа PSA). Вместе со своей британской дочерней маркой Vauxhall в 2018 году компания представлена в более чем 60 странах мира, продающих более миллиона автомобилей. С 2019 года интересы бренда в Украине представляет компания "Пежо Ситроен Украина", официальное представительство концерна.

В настоящее время Opel реализует свою глобальную стратегию PACE!: электрификация, мобильность и действия на опережение потребностей клиентов. К 2024 году все европейские модели легковых автомобилей будут предлагать электрический вариант. Выбранный вектор разбития должен сделать Opel стабильно прибыльным, глобальным и современным.