Брехню РФ спростували. Вибух у Оленівській колонії стався не через ракету HIMARS, - ООН

Теракт у Оленівській колонії на окупованій частині Донецької області стався не через обстріл українською ракетою з HIMARS.

"За рік після трагічної загибелі щонайменше 50 українських військовополонених у виправній колонії в Оленівці на Донеччині України, яка перебуває під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації, правосуддя все ще не близьке до звершення", - йдеться у повідомленні.

Тюрк заявив, що військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, і члени їхніх родин заслуговують на те, щоб правда стала відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність.

Також він заявив, що Російська Федерація не надала задовільних гарантій безпечного доступу Організації Об'єднаних Націй для відвідування конкретного місця, а також не задовольнила загальні запити Управління ООН з прав людини на доступ до районів України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації.

ООН розвінчала брехню РФ про теракт в Оленівській колонії

"Однак Управління змогло провести розлогі бесіди з тими, хто вижив після інциденту в Оленівці, і провести детальний аналіз наявної додаткової інформації відповідно до встановленої методології УВКПЛ", - ідеться в повідомленні.

Тюрк зазначив, що хоча точні обставини теракту в ніч із 28 на 29 липня 2022 року залишаються незрозумілими, доступна інформація та аналіз ООН дають змогу Управлінню дійти висновку, що він не був спричинений ракетою HIMARS.

Він також додав, що Управління продовжуватиме стежити за цим інцидентом відповідно до свого досвіду і мандату.

Вибух в Оленівській колонії

Під час вибуху, який стався в ніч проти 29 липня минулого року на території колишньої виправної колонії в Оленівці, була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

Згідно з даними росіян, внаслідок цього загинули 50 українських захисників. Серед утримуваних в колонії були й захисники "Азовсталі". Згідно з даними розвідки, росіяни не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури й умови утримання полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що ООН не має бажання шукати прямих механізмів впливу на Росію. Місія щодо розслідування теракту в Оленівці жодного разу не погодилась отримати матеріали щодо вибуху у колонії.