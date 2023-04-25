Бразильський клуб став "Маріуполем" і гратиме в кольорах українців: що відомо

Команда з муніципалітету Гуарапуава вирішила красиво підтримати Україну та український народ, маріупольців і "Маріуполь". Відтепер "Бател" виступатиме під назвою "Маріуполь", виходитиме на поле в помаранчево-синіх барвах команди з берега Азовського моря, а на грудях матиме логотип "чайок".

На такий крок бразильці пішли, щоб історія футбольної команди з окупованого міста тривала далі. Керівництво "Маріуполя" в особі віце-президента Андрія Саніна якраз звернувся до УПЛ із проханням відтермінувати повернення азовців до переліку учасників змагань.

Раніше маріупольцям дозволили пропустити нинішній сезон зі збереженням місця в Прем'єр-лізі на наступний. Утім, окупація Маріуполя робить повернення футболу туди в осяжній перспективі неможливим. Тож тепер боси "чайок" просять зарезервувати місце в еліті на сезон 2024/25.

Натомість "Бател" приєднався до ініціативи FCMariupolLives. Бразильська команда зібралася підтримувати "Маріуполь", допоки азовці на повернуться на рідний стадіон і не відновлять виступи в професіоналах.

"Настав час подбати про цю команду, шанувати ці кольори та зберегти їхню історію. У країні футболу. Давайте збережемо традиції та пристрасть до футболу "Маріуполя". "Бател" прийме назву та кольори клубу "Маріуполь". І подбає про команду, поки та не зможе повернутися додому", – йдеться в заяві клубу.

У бразильській Гуарапуаві орієнтовно 75% населення мають українське походження. Штат Парана взагалі вважається "бразильською Україною". Тут діють культурні, освітні та релігійні товариства українців, переважно нащадків емігрантів першої половини XX століття з Галичини, Буковини та Закарпаття.

"Бател" заснований у 1951 році кількома родинами підприємців, які працювали в деревообробній промисловості. Три десятиліття команда грала в аматорах, а до професіональної доросла наприкінці 80-х. "Золота" епоха "Батела" – середина 90-х. Тоді паранці змагалися в Серії C – третьому за силою дивізіоні Бразилії.

Зараз "Бател" виступає у 3-й лізі штату Парана. Домашні матчі команда проводить на невеликій арені "Естадіо Вальдоміро Гелінскі" (3516 місць). Клубний талісман – Самотній Вовк (Lobo Solitario) у червоно-чорних барвах. Та тепер скромній команді без титулів гарантовані симпатії сотень, а може й тисяч фанатів у далекій і близькій водночас Україні.

Фото: Стяг "Маріуполя" в Бразилії та "Бател", який став "Маріуполем" (ge.globo.com)