Бразильский клуб стал "Мариуполем" и будет играть в цветах украинцев: что известно

Сменить название в честь футбольной команды из разрушенного и оккупированного РФ Мариуполя решил скромный коллектив "Бател" из бразильского штата Парана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба .

Команда из муниципалитета Гуарапуава решила красиво поддержать Украину и украинский народ, мариупольцев и "Мариуполь". Теперь "Бател" будет выступать под названием "Мариуполь", будет выходить на поле в оранжево-синих красках команды с берега Азовского моря, а на груди будет иметь логотип "чаек".

На такой шаг бразильцы пошли, чтобы история футбольной команды из оккупированного города продолжалась. Руководство "Мариуполя" в лице вице-президента Андрея Санина как раз обратилось к УПЛ с просьбой отсрочить возвращение азовцев в список участников соревнований.

Ранее мариупольцам разрешили пропустить нынешний сезон с сохранением места в Премьер-лиге на следующий. Впрочем, оккупация Мариуполя делает возвращение футбола туда в обозримом будущем невозможным. Теперь боссы "чаек" просят зарезервировать место в элите на сезон 2024/25.

В свою очередь "Бател" присоединился к инициативе FCMariupolLives. Бразильская команда собралась поддерживать "Мариуполь", пока азовцы не вернутся на родной стадион и не возобновят выступления на профессиональном уровне.

"Пора позаботиться об этой команде, уважать эти цвета и сохранить их историю. В стране футбола. Давайте сохраним традиции и страсть к футболу "Мариуполя". "Бател" примет название и цвета клуба "Мариуполь". И позаботится о команде, пока та не сможет вернуться домой", – говорится в заявлении клуба.

В бразильской Гуарапуаве ориентировочно 75% населения имеют украинское происхождение. Штат Парана вообще считается "бразильской Украиной". Здесь действуют культурные, образовательные и религиозные общества украинцев, преимущественно потомков эмигрантов первой половины XX века из Галичины, Буковины и Закарпатья.

"Бател" основан в 1951 году несколькими семьями предпринимателей, работавших в деревообрабатывающей промышленности. Три десятилетия команда играла в любителях, а до профессиональной доросла в конце 80-х. "Золотая" эпоха "Батела" – середина 90-х. Тогда паранцы соревновались в Серии C – третьем по силе дивизионе Бразилии.

Ныне "Бател" выступает в 3-й лиге штата Парана. Домашние матчи команда проводит на небольшой арене "Эстадио Вальдамиро Гелински" (3516 мест). Клубный талисман – Одинокий Волк (Lobo Solitario) в красно-черных красках. Но теперь скромной команде без титулов гарантированы симпатии сотен, а может, и тысяч фанатов в далекой и близкой одновременно Украине.

Фото: Флаг "Мариуполя" в Бразилии и "Бател", ставший "Мариуполем" (ge.globo.com)