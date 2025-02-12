Бразилію накрила рекордна спека: заняття скасовано, регіони оголошують надзвичайний стан

У південному штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул через рекордні температури та відсутність належних умов для навчання школи змушені відкласти початок нового навчального року. Висока спека, що досягла рекорду в 43,8°C, спричинила вимушене рішення про відтермінування занять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Це сталося на фоні рекордних температур, що стали причиною значного погіршення умов для навчання, зокрема в класах, де немає достатньої вентиляції та водопостачання.

Ситуація в Ріу-Гранді-ду-Сул ускладнилася не лише через спеку, але й після катастрофічних повеней, які торкнулися регіону в травні 2024 року. Тоді вода у школі Олиндо Флорес в Сан-Леополду піднялася до рівня стелі, знищивши меблі, книги та частину інфраструктури. Понад 180 людей загинули від наводнень, а 500 учнів довелося перевести до інших навчальних закладів.

Проте через рекордну температуру 4 лютого 2025 року - 43,8°C, з індексом тепла понад 50°C - рішенням суду від імені профспілки вчителів було відкладено початок навчального року на тиждень.

За останні дні штат став епіцентром високих температур, що стали найвищими за останні десятиліття. Понад 60 муніципалітетів штату оголосили надзвичайний стан через посуху.

Профсоюз учителів заявив, що більше 70% шкіл у штаті не мають кондиціонерів, а у деяких школах, де вони були встановлені, система електроживлення не може їх підтримати. Навчальні заклади, які постраждали від минулорічних наводнень, не змогли відновити свої кондиціонери через руйнування інфраструктури.

Професор метеорології Марина Хирота наголосила, що такі екстремальні явища, як хвилі спеки та наводнення, стають все більш частими, що є прямим наслідком кліматичної кризи. Вона зазначила, що ці зміни у погодних умовах ускладнюють адаптацію для людей, тварин та рослин, які мешкають у цьому регіоні.

З огляду на прогноз на найближчі дні, коли очікується зниження температури, навчання в Ріу-Гранді-ду-Сул може відновитися лише за умови забезпечення відповідних умов для учнів та вчителів. Профсоюз учителів продовжує вимагати встановлення кондиціонерів у школах, адже в умовах кліматичних змін цієї боротьби не уникнути.