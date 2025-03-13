У Бразилії вирубують Амазонський ліс для будівництва дороги до кліматичного саміту

У Бразилії вирубують Амазонський ліс для будівництва дороги до міжнародного кліматичного саміту COP30. Він запланований на листопад нинішнього року.

У бразильському місті Белен триває будівництво чотирисмугової дороги, що пролягає через Амазонський ліс, який знаходиться під охороною. Нову магістраль зводять для забезпечення транспортного сполучення під час міжнародного кліматичного саміту COP30, який відбудеться в листопаді. Очікується, що на захід прибуде понад 50 тисяч учасників, зокрема світові лідери.

Попри заяви влади про "екологічність" проєкту, місцеві жителі та екологи виступають проти вирубки лісу, який відіграє ключову роль у поглинанні вуглекислого газу та збереженні біорізноманіття. За їхніми словами, знищення дерев суперечить самій ідеї кліматичного саміту.

Яких змін вже зазнав ліс

Дорога довжиною понад 13 км уже змінила місцевий ландшафт: на її узбіччях височіють залишки густого тропічного лісу, а на місці вирубки накопичені стовбури зрубаних дерев. Важка техніка розчищає територію, прокладаючи шлях через заболочені зони, які раніше перебували під охороною.

Місцеві жителі, такі як Клаудіо Верекете, втратили джерела доходу через знищення дерев, зокрема пальм асаї. "Наш врожай вирубали, а разом із ним - і засоби для існування", - каже він, додаючи, що жодної компенсації від уряду не отримав. Люди побоюються, що нова дорога зробить цей регіон доступнішим для бізнесу, що призведе до подальшої вирубки лісу.

Будівництво також створює загрозу для місцевої фауни. Ветеринарка та дослідниця Сільвія Сардінья наголошує, що магістраль розділить лісовий масив, перешкоджаючи переміщенню тварин та обмежуючи їхні місця проживання й розмноження.

Як в Амазонії готуються до саміту

Попри це, бразильська влада наполягає на важливості проєкту. Президент країни називає COP30 "самітом в Амазонії, а не просто про Амазонію" й обіцяє продемонструвати світові заходи уряду з охорони довкілля. Дорога є частиною масштабної підготовки до заходу: окрім неї, заплановані реконструкція порту, будівництво нових готелів, парку та розширення аеропорту для збільшення пасажиропотоку.

Втім, критики зазначають, що великі інфраструктурні проєкти, як і переліт тисяч делегатів на саміт, підривають саму мету COP30 - боротьбу з кліматичними змінами.