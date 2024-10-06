Бразилія вшосте перемогла на чемпіонаті світу з футзалу

Чемпіонат світу-2024, фінал

Бразилія – Аргентина – 2:1

Голи: Феррао, 5:47, Рафаел, 12:34 – Роса, 38:01

Бразилія дуже ефективно провела перший тайм. Незважаючи на загальну перевагу Аргентини, забивали саме бразильці.

Вони відкрили рахунок на шостій хвилині: Марсеніо віддав передачу на дальню стійку, де її замкнув Феррао. А на 13-й подвоїли перевагу. Марсел розпочав атаку, протягнувши м'яч через весь майданчик, потім змістився в центр та віддав передачу на Валеріо. Той пробив, але м'яч залетів у ворота рикошетом від Рафаела, на якого й записали гол.

У другому таймі Аргентина збільшила тиск біля воріт суперника. За статистикою за 30 хвилин матчу аргентинці завдали 17 ударів у площину воріт проти 10 – у Бразилії. Одначе, таку суттєву перевагу вони не змогли реалізувати.

На 13-й хвилині другого тайму аргентинці вперше замінили воротаря польовим гравцем і потім робили це за будь-якої слушної нагоди. Декілька разів вони ледь не пропустила втретє. Але все ж таки свого добились. За дві хвилини до кінця Роса сквитав один гол.

Останні дві хвилини пройшли у шалених атаках збірної Аргентини. Футболісти команди буквально поливали ударами ворота суперників. Втім, Бразилія встояла.

Таким чином, збірна Бразилії вшосте виграла футзальний Мундіаль (зробила це вперше з 2012 року). Це – абсолютний рекорд. Чемпіонати світу проводяться з 1989 року. Турнір в Узбекистані – ювілейний, 10-й. За цей час, крім бразильців, "золото" здобували лише Іспанія (двічі), Аргентина та Португалія.

Аргентинці свій титул вибороли у 2016-му. А "срібло" цьогорічного турніру стало другим у скарбничці команди.