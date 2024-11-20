Бразилія розписала нічию з Уругваєм, Аргентина дотиснула Перу в кваліфікації до ЧС-2026

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Болівія – Парагвай – 2:2

Голи: Вака, 15, Мігеліто, 80 (пенальті) – Альмірон, 71, Енкісо, 90+1

Колумбія – Еквадор – 0:1

Гол: Валенсія, 7

Вилучення: Інкап'є, 34 (Е, пряма червона картка)

Аргентина – Перу – 1:0

Гол: Лаут. Мартінес, 55

Чилі – Венесуела – 4:2

Голи: Варгас, 20, Рінкон, 29 (автогол), Сепеда, 38, 47 – Саваріно, 13, Р. Мартінес, 22

Бразилія – Уругвай – 1:1

Голи: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

Швидкий гол у ворота збірної Колумбії оформили еквадорці. На 7-й хвилині Валенсія увінчав точним ударом сольний прохід із центра поля. Ще в першому таймі лідери в рахунку опинилися вдесятьох. Інкап'є змушений був фолом останньої надії ліквідувати небезпеку після виходу голкіпера з воріт. Утім, Еквадор навіть в меншості зумів втримати переможний рахунок і наздогнав суперників за очками.

Аргентинці зі старту протистояння з Перу заволоділи ініціативою. У першому таймі "альбіселесте" повністю переграли гостей за кількістю ударів (7:0), але м'яч уперто оминав ворота Гальєсе. Єдиний гол команді Ліонеля Скалоні вдалося оформити вже в другій половині. Мессі зібрав на себе увагу оборони в штрафному та віддав на Лаутаро Мартінеса, а той класним ударом через себе відправив м'яч у кут.

Після перерви головні події розгорнулися і в бразильському Сальвадорі. Збірна Уругваю відкрила рахунок на 55-й хвилині – Вальверде отримав м'яч на відстані 20 м і класно поклав під стійку з півкола штрафного. Пентакампеони забили у відповідь ще ефектніше. Це Жерсон класно впіймав м'яч і з льоту пробив Рочета. Вирвати перемогу ні "селесао", ні підопічні Марсело Б'єлси не зуміли.

Збірна Аргентини зміцнила лідерство в групі (25 очок). Другою іде уругвайська команда (20 пунктів). Далі розташувалися Еквадор, Колумбія (по 19 очок), Бразилія (18) та Парагвай (17). Наступний тур кваліфікації відбудеться в березні 2025 року.