Бразилия регистрирует рекордный уровень смертности и наименьшее количество рожденных

По данным Министерства здравоохранения, Бразилия занимает второе место в мире по числу погибших от COVID-19 после Соединенных Штатов.

Опрос Национальной ассоциации регистраторов (Arpen-Brasil) показал, что органы регистрации актов гражданского состояния в Бразилии зафиксировали 956 534 смертей с января по июнь, что на 67% превышает средний показатель в истории и на 37% больше в первой половине прошлого года.

Также нотариальные конторы за первые шесть месяцев года зарегистрировали 1 325 394 рожденных детей, что является самым низким показателем за любой период января-июня с момента начала ряда данных в 2003 году.

"Разница между рождениями и смертностями, которая всегда составляла в среднем на 901 594 более рожденных, в 2021 году сократилась до 368 860, что означает 59,1% снижения среднего показателя в истории", - говорится в сообщении.