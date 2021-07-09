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Бразилия регистрирует рекордный уровень смертности и наименьшее количество рожденных

Автор: Даша Харченко

Бразилия зарегистрировала наибольшее количество смертей с начала сбора первых данных об этом в 2003 году. В то же время зафиксировали наименьшее количество рожденных за первые шесть месяцев 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства здравоохранения, Бразилия занимает второе место в мире по числу погибших от COVID-19 после Соединенных Штатов.

Опрос Национальной ассоциации регистраторов (Arpen-Brasil) показал, что органы регистрации актов гражданского состояния в Бразилии зафиксировали 956 534 смертей с января по июнь, что на 67% превышает средний показатель в истории и на 37% больше в первой половине прошлого года.

Также нотариальные конторы за первые шесть месяцев года зарегистрировали 1 325 394 рожденных детей, что является самым низким показателем за любой период января-июня с момента начала ряда данных в 2003 году.

"Разница между рождениями и смертностями, которая всегда составляла в среднем на 901 594 более рожденных, в 2021 году сократилась до 368 860, что означает 59,1% снижения среднего показателя в истории", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях бразильские ученые сообщили об обнаружении трех новых мутаций гамма-штамма коронавируса. Приобретенный иммунитет во время вакцинации и заражения, мог поспособствовать возникновению второго поколения заболевания.

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