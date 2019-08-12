Бразилия может отказаться от финансовой помощи Германии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Бразилия может обойтись без предложенных Германией средства на защиту лесов и биоразнообразия сстраны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Выступление Болсонару прозвучало в ответ на критику действий бразильского правительства в Амазонии, высказанную германским министром Свеньей Шульце.

Ранее министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии заявила, что политика бразильского правительства в регионе Амазонии заставляет усомниться в желании по-прежнему придерживаться последовательного сокращения скорости вырубки лесов.

Министр также подчеркнула, что только после того, как в этом вопросе появится ясность, может быть продолжено немецкое финансирование проектов по защите лесов в Бразилии.

"Вы может использовать эти деньги так, как считаете нужным. Бразилии они не нужны", - заявил Болсонару в воскресенье, 11 августа.

Отмечается, что для поддержки таких проектов в качестве первого шага ожидалось выделение 35 миллионов евро.

Напомним, в августе Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие большинства фондов иностранной помощи.