ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бразилия может отказаться от финансовой помощи Германии

Новости » Политика    12.08.2019 - 06:34
Бразилия может отказаться от финансовой помощи Германии
Фото: Жаир Болсонару (brasil/elpais)

Германия финансирует проекты по защите лесов в Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Бразилия может обойтись без предложенных Германией средства на защиту лесов и биоразнообразия сстраны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Выступление Болсонару прозвучало в ответ на критику действий бразильского правительства в Амазонии, высказанную германским министром Свеньей Шульце.

Ранее министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии заявила, что политика бразильского правительства в регионе Амазонии заставляет усомниться в желании по-прежнему придерживаться последовательного сокращения скорости вырубки лесов.

Министр также подчеркнула, что только после того, как в этом вопросе появится ясность, может быть продолжено немецкое финансирование проектов по защите лесов в Бразилии.

"Вы может использовать эти деньги так, как считаете нужным. Бразилии они не нужны", - заявил Болсонару в воскресенье, 11 августа.

Отмечается, что для поддержки таких проектов в качестве первого шага ожидалось выделение 35 миллионов евро.

Напомним, в августе Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие большинства фондов иностранной помощи.

В Бразилии вооруженные люди напали на посетителей клуба, есть жертвы Германия подтвердила готовность к активизации переговоров в нормандском формате
Новости Украины финансыГерманияБразилия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь