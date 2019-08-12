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Бразилія може відмовитися від фінансової допомоги Німеччини

Новини » Політика    12.08.2019 - 06:34
Бразилія може відмовитися від фінансової допомоги Німеччини
Фото: Жаир Болсонару (brasil/elpais)

Німеччина фінансує проекти із захисту лісів у Бразилії

Президент Бразилії Жаир Болсонару заявив, що Бразилія може обійтися без запропонованих Німеччиною коштів на захист лісів та біорізноманіття країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Виступ Болсонару пролунав у відповідь на критику дій бразильського уряду в Амазонії, висловлену німецьким міністром Свеньєю Шульце.

Раніше міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Німеччини заявила, що політика бразильського уряду в регіоні Амазонії змушує засумніватися в бажанні дотримуватися послідовного скорочення швидкості вирубки лісів.

Міністр також підкреслила, що тільки після того, як у цьому питанні з'явиться ясність, може бути продовжене німецьке фінансування проектів із захисту лісів у Бразилії.

"Ви може використовувати ці гроші так, як вважаєте за потрібне. Бразилії вони не потрібні", - заявив Болсонару у неділю, 11 серпня.

Зазначається, що для підтримки таких проектів як перший крок очікувалося виділення 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, у серпні Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила дію більшості фондів іноземної допомоги.

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