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Бразилія дотиснула Чилі, Аргентина втратила очки з Венесуелою у відборі до ЧС-2026

Фото: Чемпіони світу з венесуельцями мали непрості погодні умови (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорців

Дев'ятий тур кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року в Південній Америці видався непростим для фаворитів. Національна команда Бразилії здобула важку перемогу, збірна Аргентини розписала нічию, а Колумбія взагалі зазнала поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Болівія – Колумбія – 1:0

Гол: Мігеліто, 58

Вилучення: Куельяр, 20 (Б, пряма червона картка)

Венесуела – Аргентина – 1:1

Голи: Рондон, 65 – Отаменді, 13

Еквадор – Парагвай – 0:0

Чилі – Бразилія – 1:2

Голи: Варгас, 2 – да Круз, 45+1, Луїз Енріке, 89

 

 

Збірна Болівії здобула четверту перемогу в останніх п'яти матчах. Цього разу "зелені" на власному полі переграли потужну Колумбію, провівши 70+ хвилин у меншості. Єдиний м'яч підопічні Оскара Вільєгаса оформили в другому таймі. Це Мігеліто отримав м'яч на правому фланзі, змістився в центр, пройшов двох оборонців і від півкола штрафного потужно пробив у дальню дев'ятку – 1:0 у підсумку.

 

 

 

"Альбіселесте" непогано розпочали в Матуріні, забивши венесуельцям на 13-й хвилині. Неузгодженістю дій воротаря та оборони під час стандарту скористався ветеран Отаменді. Відігралися "червоно-винні" в другому таймі. Досвідчений форвард Рондон головою ефектно замкнув навіс Сотейдо з лівого флангу атаки збірної Венесуели.

 

 

 

Вольову перемогу відсвяткували бразильці. Збірна Чилі повела вже на 2-й хвилині – Варгас за класною траєкторією головою відправив м'яч за спину Едерсона після подачі Лойоли. Пентакампеони світу забили по голу під завісу першого та другого таймів. У першому випадку Савіо навісив із правого флангу, а да Круз головою результативно замкнув. А в другому епізоді Луїз Енріке технічно поклав у кут після зміщення з флангу.

Аргентина залишилася лідером кваліфікаційної групи (19 очок). Далі розташувалися Колумбія (16 пунктів), Уругвай (15) і Бразилія (13). Збірні Еквадору та Болівії мають по 12 очок. Закриватимуть тур у ніч проти суботи Перу та уругвайська збірна.

До слова, раніше Англія зазнала поразки від збірної Греції в Лізі націй.

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ЧС 2026Збірна Аргентини