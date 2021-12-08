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Бразилия не будет требовать COVID-сертификаты у иностранцев

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Бразилия, Среда 08 декабря 2021 23:03
Бразилия не будет требовать COVID-сертификаты у иностранцев Фото: Бразилия не будет требовать COVID-сертификаты у иностранцев (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Бразилия не будет требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 у иностранцев, прибывающих в страну. В том числе это касается и тех, кто прибывает с туристической целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога сообщил журналистам после встречи в офисе президента, что "нельзя разделять людей на вакцинированных и непривитых, чтобы налагать на них ограничения".

В то же время отмечается, что Бразилия потребует от невакцинированных иностранцев пройти пятидневный карантин, предусматривающий самоизоляцию. После этого срока туристы, у которых окажется отрицательный ПЦР-тест, "смогут насладиться красотой нашей великой Бразилии", - заявил Кейрога.

Ранее мы писали, что президента Бразилии не пустили на футбольный матч без COVID-прививки .

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