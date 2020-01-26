В Бразилии вследствие ливней погибли 30 человек

В Бразилии вследствие сильных тропических ливней в штате Минас-Жерайс погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Аварийные службы страны сообщили, что по меньшей мере 30 человек погибли во время сильных ливней в бразильском штате Минас-Жерайс. Пропавшими без вести считаются 17 человек, более 2,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.

Ранее на юго-востоке Бразилии усилились проливные дожди. В частности, в Бело-Оризонти выпало 171 мм осадков, что является самым высоким показателем за последние 110 лет.

Напомним, сильные наводнения обрушились на столицу Индонезии, забрав жизни по меньшей мере девятерых человек. Наводнения затронули тысячи человек, вынудив их покидать свои жилища. Среди погибших был 16-летний ученик средней школы.

В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что муссонные дожди и набегающие реки затопили не менее 90 кварталов и вызвали оползень на окраине Джакарты. В отдельных районах паводковые воды достигли 3 метров (10 футов) в нескольких местах.