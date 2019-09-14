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В Бразилии в результате пожара в больнице погибли 11 человек

Новости » Происшествия    14.09.2019 - 07:42
В Бразилии в результате пожара в больнице погибли 11 человек
Фото: на месте пожара (AFP)

Пациенты в панике пытались выпрыгивать из окон здания

В Бразилии в результате пожара в больнице в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Пожар произошел вечером 12 сентября, густой дым распространился по зданию частной больницы в северной части Рио-де-Жанейро, пациентов эвакуировали.

В то же время очевидцы сообщают, что многие пациенты паниковали и собирались выпрыгивать из окон здания, в котором было много дыма.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали пламя за два часа.

По словам руководства больницы, пожар вызвало короткое замыкание.

Фото: на месте пожара в Рио-де-Жанейро

Напомним, в Одессе в отеле "Токио Стар" в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар на втором этаже здания, в это время в гостинице находилось около 200 человек. В результате пожара девять человек погибли, еще 19 пострадали.

Полиция сообщила о подозрении владельцу отеля Вадиму Черному, ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

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