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В Бразилии в реку обрушилась часть моста

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 07:55
В Бразилии в реку обрушилась часть моста
Фото: обвал моста в Бразилии (witter.com/firstpressNg)

Вместе с мостом в водоем упали несколько автомобилей

В Бразилии обрушилась часть моста через реку Можу (Moju) в штате Пара. В этот момент на мосту находились автомобили, передает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что причиной обвала стал паром, который врезался в 200-метровый столб посередине сооружения. Очевидцы сообщили, что в реку вместе с обломками упали два автомобиля.

Сейчас неизвестно точное количество пострадавших, однако предварительно ссообщается о пяти спасенных. Водолазы пока осматривают водоем, разыскивая еще вероятных потерпевших.

В штате в районе аварии местные власти объявили чрезвычайное положение.

Напомним, 14 марта в индийском городе Мумбаи обрушился пешеходный мост, в результате чего по меньшей мере 34 человека получили травмы различной степени тяжести. Три человека погибли.

В феврале в румынском городе Плоешти обвалилась часть пешеходного моста и упала на железнодорожные пути. Мост высотой 15 метров упал и таким образом заблокировал на несколько часов железнодорожное сообщение между Бухарестом и территорией Молдовы.

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