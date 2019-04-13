В Бразилии обрушились два жилых многоэтажных дома, есть жертвы

В бразильском Рио-де-Жанейро обрушились два многоэтажных жилых дома, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Globo.

Обрушение зданий произошло утром в пятницу, 12 апреля. Кроме трех погибших известно о восьми пострадавших. Еще 13 людей пропали без вести.

По данным местных СМИ, среди погибших есть ребенок. Как сообщили после инцидента власти Рио-де-Жанейро заявили, оба здания, высотой от четырех до шести этажей, являются незаконными.

На данный момент причин проишествия не сообщают. Спасательная операция и поиск пропавших продолжается.

Напомним, в марте 2019 года в северном китайском городском округе Линьфэнь в поселке Цзаолин провинции Шансьи из-за схода оползня произошло обрушение дома, что привело к гибели 7 человек, еще 13 числиться пропавшими без вести. Оползень накрыл два жилых дома, общественную купальню и временное сооружение. Спасатели достали из-под завалов живыми 16 человек, все они были госпитализированы, но трое из них скончались. Еще 4 человека были найдены погибшими.