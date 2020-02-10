В Бразилии обнаружили неизвестный науке вирус

Вирус назвали яравирус в честь Ияри - владычицы водной стихии в бразильской мифологии
В Бразилии ученые обнаружили новый загадочный вирус, более 90% генов которого неизвестны науке. Об этом сообщает издание Science Alert.
Как отмечают ученые, геном вируса является почти совершенно новым для науки.
Вирус назвали яравирус в честь Ияри - владычицы водной стихии в бразильской мифологии.
Его было обнаружено на искусственном озере Пампулья в городе Белу-Оризонти.
Более 90 процентов генов яравируса нигде и никогда не были описаны ранее.
Как отметила группа ученых, вирус является "новой линией амебного вируса со странным происхождением".
Об опасности вируса для здоровья и жизни людей не сообщается.
Фото: вирус яравирус (sciencealert.com)
Напомним, по информации Всемирной организации здравоохранения, появление единичных случаев инфицирования коронавирусом от человека к человеку без посещения Китая может свидетельствовать о более широком распространении инфекции в других странах.
В частности, из-за вспышки коронавируса в Сингапуре ввели "оранжевый" уровень системы реагирования на вспышки заболеваний (DORSCON).