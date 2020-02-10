У Бразилії виявили невідомий науці вірус

Вірус назвали яравірус на честь Іяри - володарки водної стихії у бразильській міфології
У Бразилії вчені виявили новий загадковий вірус, понад 90% генів якого невідомі науці. Про це повідомляє видання Science Alert.
Як заначають вчені, геном вірусу є майже цілком новим для науки.
Вірус назвали яравірус на честь Іяри - володарки водної стихії у бразильській міфології.
Його було виявлено на штучному озері Пампулья в місті Белу-Оризонті.
Понад 90 відсотків генів яравірусу ніде і ніколи не були описані раніше.
Як зазначила група вчених, вірус є "новою лінією амебного вірусу з дивним походженням".
Про небезпеку вірусу для здоров’я та життя людей не повідомляється.
Фото: вірус яравірус (sciencealert.com)
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Зокрема, через спалах коронавірусу у Сінгапурі ввели "помаранчевий" рівень системи реагування на спалахи захворювань (DORSCON).