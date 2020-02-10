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У Бразилії виявили невідомий науці вірус

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 16:34
У Бразилії виявили невідомий науці вірус
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вірус назвали яравірус на честь Іяри - володарки водної стихії у бразильській міфології

У Бразилії вчені виявили новий загадковий вірус, понад 90% генів якого невідомі науці. Про це повідомляє видання Science Alert.

Як заначають вчені, геном вірусу є майже цілком новим для науки.

Вірус назвали яравірус на честь Іяри - володарки водної стихії у бразильській міфології.

Його було виявлено на штучному озері Пампулья в місті Белу-Оризонті.

Понад 90 відсотків генів яравірусу ніде і ніколи не були описані раніше.

Як зазначила група вчених, вірус є "новою лінією амебного вірусу з дивним походженням".

Про небезпеку вірусу для здоров’я та життя людей не повідомляється.

У Бразилії виявили невідомий науці вірусФото: вірус яравірус (sciencealert.com)

Нагадаємо, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, поява поодиноких випадків інфікування коронавірусом від людини до людини без відвідування Китаю може свідчити про більш широке поширення інфекції в інших країнах.

Зокрема, через спалах коронавірусу у Сінгапурі ввели "помаранчевий" рівень системи реагування на спалахи захворювань (DORSCON).

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