В Бразилии детскую вакцинацию от COVID-19 включили в календарь прививок. Первая партия препарата для детей в возрасте от 5 до 11 лет поступит в страну 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Минздрав отказался от идеи требовать направление педиатра и согласился включить детскую вакцину в национальный календарь прививок", - пишет издание.

При этом уточняется, что первая партия вакцин должна поступить в Бразилию 13 января, до конца месяца ожидается поставка 3,74 млн доз, всего в первом квартале Минздрав рассчитывает получить 20 млн доз препарата.

По оценкам ведомства, в стране насчитывается около 20,5 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет, которых будут вакцинировать с интервалом в восемь недель между компонентами, а не три недели, как это рекомендовано производителем.