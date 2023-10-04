Brave Inventors: понад 90 сміливих ідей, що допомагають фронту

Винахідницький хаб Brave Inventors налічує вже більше 90 винаходів військового призначення. Менш ніж за рік активної роботи національна платформа Brave Inventors продемонструвала можливості реального зміцнення фронту завдяки military tech розробкам.

Brave Inventors — унікальна платформа українського військового винахідництва, яка об’єднала українських винахідників, інвесторів, партнерів та волонтерів навколо однієї ідеї — забезпечення фронту інноваційною технікою. Понад 90 винаходів на сайті Brave Inventors потребують підтримки та уваги тих, хто шукає дієві шляхи наближення перемоги та допомоги ЗСУ.

У рамках проєкту Brave Inventors до підтримки винахідників долучилась українська компанія та ініціатор платформи Cosmolot. 100 млн грн з власного прибутку компанія задонатила команді українських розробників багаторазового дрону Punisher. Завдяки підтримці Cosmolot винахідники виготовляють 50 БПЛА Punisher, 15 з яких вже виконують завдання на полі бою. В компанії зазначають, що інноваційна зброя — перевага українських захисників. А можливість бізнесу стати патронатом одного-двух винаходів — вагомий внесок у перемогу та обороноспроможність країни.

Brave Inventors популяризує українське винахідництво всередині та поза межами країни. Завдяки чому відкривається проблематика потреб ЗСУ. Серед розробок, яких потребують українські захисники, на платформі представлені і енергозберігаючі установки, системи очистки повітря і води, цілі мобільні блоки для ремонту військової техніки та комплекси для евакуації, високоточна зброя та багато інших винаходів.

На сайті Brave Inventors є можливість долучитися та задонатити будь-якому винаходу. Донати поступають від небайдужого населення, але ці кошти нерегулярні та не гарантують фінансову стабільність розробок. Основний орієнтир Brave Inventors — співпраця з українським бізнесом та партнерами, які можуть самостійно обрати та взяти "під опіку" винахід українських виробників.

Стати патронатом чи інвестором близького за цінностями винаходу та забезпечити фінансову підтримку розробці може будь-яка компанія. Долучайтесь до розвитку винахідництва в Україні та допомозі ЗСУ вже сьогодні. Сміливі створюють майбутнє!

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