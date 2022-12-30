Брав участь у ДРГ. У Запорізькій області засудили співробітника "міліції ДНР"

Учасника так званої "міліції ДНР" визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що наприкінці лютого 2022 року мешканець Донецької області добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав так званої "народної міліції ДНР", де служив на посаді стрільця.

Прибувши на територію Пологівського району він виконував накази командирів російської армії, облаштовував блокпости, на яких забезпечував контрольно-пропускні функції, здійснював оборону певних бойових позицій з метою утримання тимчасово окупованих територій Запорізької області.

З липня 2022 року чоловік добровільно підписав контракт про проходження військової служби у лавах армії РФ. Перебуваючи у складі диверсійно-розвідувальної групи, брав участь у бойових діях проти військових ЗСУ.

Під час бойових зіткнень на тимчасово окупованій території Пологівського району його взяли в полон.