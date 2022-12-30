Участвовал в ДРГ. В Запорожской области осудили сотрудника "милиции ДНР"

Участника так называемой "милиции ДНР" признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в конце февраля 2022 года житель Донецкой области добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды так называемой "народной милиции ДНР", где служил в должности стрелка.

Прибыв на территорию Пологовского района, он выполнял приказы командиров российской армии, обустраивал блокпосты, на которых обеспечивал контрольно-пропускные функции, осуществлял оборону определенных боевых позиций с целью удержания временно оккупированных территорий Запорожской области.

С июля 2022 года мужчина добровольно подписал контракт о прохождении военной службы в рядах армии РФ. Находясь в составе диверсионно-разведывательной группы, участвовал в боевых действиях против военных ВСУ.

Во время боевых столкновений на временно оккупированной территории Пологовского района он был взят в плен.