Братья Кличко призвали украинцев вступать в ряды территориальной обороны

"Вступайте в территориальную оборону! Защитим Украину вместе", - обращается к гражданам Кличко.

На видео можно увидеть обучение подразделений территориальной обороны Киева. Участники учений рассказывают, почему решили записаться. Среди них - всемирно известный боксер Владимир Кличко, который подал документы в мобилизационном центре 2 февраля.

"Моя мотивация - любовь к моей стране, моему городу, моей дочери, которая здесь ходит в школу, моей семье. И это мотивирует защищать Украину, мой дом", - сказал Владимир Кличко.

Накануне лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко на заседании Киевсовета призвал депутатов вступать в бригаду территориальной обороны столицы.

"Киев продолжает активную работу по созданию системы территориальной обороны столицы. Мы работаем во взаимодействии с Командованием Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и другими подразделениями сил обороны и безопасности. Потому что только при условии координации усилий и сотрудничества на всех уровнях государственная система гражданской защиты будет работать надежно и эффективно", - подчеркнул Кличко.