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Братья Дубневичи переписали свои ТЭЦ во Львовской области на сыновей

Новости » Политика     20.01.2020 - 22:31
Братья Дубневичи переписали свои ТЭЦ во Львовской области на сыновей
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Изменения внесены 16 января

Братья Дубневичи переписали ООО "Энергия-Новый Раздол", которое является владельцем теплоэлектроцентрали в городе Новый Раздол во Львовской области, на своих сыновей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитической системы YouControl.

Изменения в Единый реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей внесли 16 января 2020 года.

Учредителями ООО "Энергия-Новый Раздел" являются две компании - ООО "Агропромышленное предприятие "Львовское" (90,05% доля в уставном капитале) и городское государственное коммунальное предприятие "Раздолтеплокомуненерго".

Ранее владельцами "Львовского" и конечными бенефициарами "Энергия-Новый Раздол" были народный депутат восьмого созыва Богдан Дубневич и его родной брат, народный депутат девятого созыва Ярослав Дубневич. В настоящее время фактическими владельцами ООО стали сын Богдана Дубневича - Павел, и Ярослава Дубневича - Юрий.

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 21 января проведет подготовительное судебное заседание по делу о хищении газа НАК "Нафтогаз-Украина" на сумму около 1,5 млрд гривен.

Отметим, хищения газа было обнаружено в двух городах Львовской области - Новый Роздол и Новояворвск, где в 2018 году произошел срыв отопительного сезона на теплоцентралях, которые принадлежали народным депутатам 8-го созыва братьям Богдан и Ярослава Дубневичам. После суда арестовал две львовские ТЭЦ и передал во временное управление ООО "Гарант Энерго М".

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Новости Украины ТЭЦДубневич
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