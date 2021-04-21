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Брата судьи Вовка уволили из СВР после служебного расследования

Автор: РБК-Украина

Служба внешней разведки (СВР) после служебного расследования уволила Юрия Зонтова - брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Ранее его отправили под стражу после задержания на передаче взятки.

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки в Facebook.

"Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки Украины сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Юрием Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

В связи этим его привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили с военной службы.

Напомним, в начале апреля следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в ОАСК по делу о коррупции, в которой, по данным следствия, был замешан Юрий Зонтов.

В частности, его с другим адвокатом разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье.

В итоге Антикоррупционный суд взял его под стражу с правом выхода под залог в размере 35 млн гривен.

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