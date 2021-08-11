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Суд признал недостоверной информацию Лероса про брата Ермака

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Киев, Среда 11 августа 2021 21:23
Суд признал недостоверной информацию Лероса про брата Ермака Фото: нардеп Гео Лерос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Дениса Ермака о признании недостоверной информацию, которую о нем распространял нардеп Гео Лерос в соцсети относительно "продажи государственных должностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Так, суд признал недостоверной информацию и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Дениса Ермака распространенную на официальной странице народного депутата Лероса Гео в Fаcebook.

Речь идет об иске, который ранее не удовлетворил Печерский районный суд столицы. Ермак с решением не согласился и обжаловал его в апелляционном суде.

Апелляционный суд обязал нардепа Лероса опровергнуть распространенную информацию. В частности, бывший член фракции "Слуга народа" должен разместить на своей странице следующий текст:

"Распространенная мною информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния по "продаже" государственных должностей является недостоверной и не соответствует действительности".

Напомним, 9 июня стало известно, что суд отказал брату главы Офиса президента Денису Ермаку в удовлетворении исковых требований народного депутата Гео Лероса о "защите чести и достоинства".

Как известно, Денис Ермак подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в сентябре 2020 года.

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Апелляционный суд Киева
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