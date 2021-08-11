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Суд визнав недостовірною інформацію Лероса щодо брата Єрмака

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Київ, Середа 11 серпня 2021 21:23
Суд визнав недостовірною інформацію Лероса щодо брата Єрмака Фото: нардеп Гео Лерос (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київський апеляційний суд задовольнив позов Дениса Єрмака щодо визнання недостовірною інформацію, яку про нього поширював нардеп Гео Лерос у соцмережі щодо "продажу державних посад".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Так, суд визнав недостовірною інформацію та такою, яка порочить честь, гідність та ділову репутацію Дениса Єрмака поширену на офіційній сторінці народного депутата Лероса Гео в Fаcebook.

Йдеться про позов, який раніше не задовольнив Печерський районний суд столиці. Єрмак з рішенням не погодився та оскаржив його в апеляційному суді.

Апеляційний суд зобов’язав нардепа Лероса спростувати поширену інформацію. Зокрема, колишній член фракції "Слуга народу" має розмістити на своїй сторінці наступний текст:

"Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності".

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що суд відмовив брату голови Офісу президента Денису Єрмаку у задоволенні позовних вимог до народного депутата Гео Лероса про "захист честі та гідності".

Як відомо, Денис Єрмак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації у вересні 2020 року.

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Апелляционный суд Киева
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