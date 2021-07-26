Брал деньги за предоставление статуса участника боевых действий: командира роты ВСУ задержали на взятке

В Днепропетровской области правоохранители задержали командира роты одной из воинских частей во время получения взятки от подчиненного. За деньги он обещал предоставить мужчине статус участника боевых действий (УБД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Указано, что капитан разработал схему выдачи УБД без фактического пребывания военных в районе проведения ООС.

По информации правоохранителей, с октября 2020 года воинская часть командира дислоцируется в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, пользуясь этим, он за 40 тысяч гривен дописывал в ротацию военных.

Так, было задокументировано несколько десятков военнослужащих, которые должны были быть на передовой, а на самом деле находились у себя дома.

Силовикам удалось задержать капитана ВСУ во время получения денег от подчиненного в городе Новомосковск Днепропетровской области.

Ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Продолжаются следственные действия.

Фото: задержание командира роты ВСУ при получении взятки (dbr.gov.ua)