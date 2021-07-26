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Брав гроші за надання статусу учасника бойових дій: командира роти ЗСУ затримали на хабарі

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Новомосковськ, Понеділок 26 липня 2021 12:57
Брав гроші за надання статусу учасника бойових дій: командира роти ЗСУ затримали на хабарі Фото: командира роти ЗСУ затримали на хабарі (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали командира роти однієї із військових частин під час отримання хабаря від підлеглого. За гроші він обіцяв надати чоловіку статус учасника бойових дій (УБД).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Вказано, що капітан розробив схему видачі УБД без фактичного перебування військових у районі проведення ООС.

За інформацією правоохоронців, з жовтня 2020 року військова частина командира дислокується у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, користуючись цим, він за 40 тисяч гривень дописував у ротацію військових.

Так, було задокументовано декілька десятків військовослужбовців, які мали бути на передовій, а насправді знаходились у себе вдома.

Силовикам вдалося затримати капітана ЗСУ під час отримання грошей від підлеглого у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.

Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Тривають слідчі дії.

Фото: затримання командира роти ЗСУ під час отримання хабаря (dbr.gov.ua)

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