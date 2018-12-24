БПП заявляет о победе в 52 ОТО по всей Украине

Иллюстративное фото (Радио Свобода)

В БПП заявляют о стабильной поддержке своих кандидатов на всех выборах

По данным подсчета результатов выборов в новообразованных объединенных общинах, которые состоялись 23 декабря 2018 года, подавляющее большинство среди избранных глав ОТО – это кандидаты, выдвинутые территориальными организациями партии "БПП "Солидарность" и кандидаты, которых поддерживала БПП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Всего, по данным пресс-службы, победу получают 52 кандидата от партии "БПП "Солидарность".

Среди победителей - 30 кандидатов выдвинуты партией и самовыдвиженцы-члены партии, 22 – самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партии.

Отмечается, что больше всего общин кандидаты от БПП возглавят в Черкасской области – 20, а также в Волынской области – 8, Львовской области – 3. В Киевской области партия получила 100-процентный результат – 4 из 4 общин возглавят кандидаты от БПП.

Результаты других политических сил: ВО "Батькивщина" – 5 ОТО, Аграрная партия – 2, "УКРОП" – 2, ВО "Свобода" – 1, "Самопомич" -1, Народная партия – 1 ОТО, свидетельствуют результаты, обнародованные БПП.

В Липянской ОТО в Черкасской области кандидат от БПП Сергей Ищенко получил более 90 процентов голосов избирателей. Участник АТО Михаил Олефирчук, который возглавит Гуто-Боровенську ОТО на Волыни, получил 61% голосов избирателей. В Коваливской ОТО Киевской области - Раиса Клюковская набрала более 90 процентов голосов.

Также, по предварительным данным подсчета 75% голосов, партия получила 370 мандатов депутатов ОТО. Другие партии: ВО "Батькивщина" – 322, Аграрная партия – 83, Радикальная партия – 43, "УКРОП" – 68, Народный фронт – 27, депутаты-самовыдвиженцы – 191.

"БПП "Солидарность" имеет стабильную поддержку на всех выборах. Всего на выборах было избрано 782 главы ОТО. Главы, избранные от "БПП "Солидарность", возглавили 389 общин, или 49,7 процентов. Тенденция победы кандидатов от "БПП "Солидарность" сохраняется во всех регионах Украины", - заявили в пресс-службе.