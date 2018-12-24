БПП заявляє про перемогу у 52 ОТГ по всій Україні

Ілюстративне фото (Радіо Свобода)

У БПП заявляють про стабільну підтримку своїх кандидатів на всіх виборах

За даними підрахунку результатів виборів у новостворених об’єднаних громадах, які відбулися 23 грудня 2018 року, переконлива більшість серед обраних голів ОТГ – це кандидати, висунуті територіальними організаціями партії "БПП "Солідарність" та кандидати, яких підтримувала БПП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Загалом, за даними прес-служби, перемогу отримують 52 кандидата від партії "БПП "Солідарність".

Серед переможців - 30 кандидатів висунуті партією та самовисуванці-члени партії, 22 – самовисуванці, які йшли за підтримки партії.

Зазначається, що найбільше громад кандидати від БПП очолять у Черкаській області – 20, а також у Волинській області – 8, Львівській області – 3. У Київській області партія отримала 100-відсотковий результат – 4 з 4 громад очолять кандидати від БПП.

Результати інших політичних сил: ВО "Батьківщина" – 5 ОТГ, Аграрна партія – 2, "УКРОП" – 2, ВО "Свобода" – 1, "Самопоміч" -1, Народна партія – 1 ОТГ, свідчать результати, оприлюднені БПП.

У Лип’янської ОТГ у Черкаській області кандидат від БПП Сергій Іщенко отримав понад 90 відсотків голосів виборців. Учасник АТО Михайло Олефірчук, який очолить Гуто-Боровенську ОТГ на Волині, отримав 61% голосів виборців. У Ковалівській ОТГ Київської області - Раїса Клюковська набрала понад 90 відсотків голосів.

Також, за попередніми даними підрахунку 75% голосів, партія отримала 370 мандатів депутатів ОТГ. Інші партії: ВО "Батьківщина" – 322, Аграрна партія – 83, Радикальна партія – 43, "УКРОП" – 68, Народний фронт – 27, депутати-самовисуванці – 191.

"БПП "Солідарність" має стабільну підтримку на всіх виборах. Загалом на виборах було обрано 782 голів ОТГ. Голови, обрані від "БПП "Солідарність", очолили 389 громад, або 49,7 відсотків. Тенденція перемоги кандидатів від "БПП "Солідарність" зберігається у всіх регіонах України", - заявили у прес-службі.