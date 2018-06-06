У БПП розповіли про перебіг дискусії щодо спірної поправки законопроекту про антикорупційний суд

Йдеться про положення щодо міжнародної ради експертів

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Сергій Березенко розповів про перебіг дискусії щодо спірної поправки законопроекту про антикорупційний суд. Про це він сказав журналістам, передає кореспондент РБК- Україна.

"Зараз напрацьовується збалансоване комбіноване рішення щодо того, як буде приймати рішення ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України, - ред), але тільки за умови, якщо з нею погоджується значна кількість членів міжнародної ради експертів. Це те, що написано у висновках Венеціанської комісії. Це жорсткіше, ніж було запропоновано у законопроекті 6110",- повідомив Березенко.

За його словами, комісія, яка буде визначати доброчесність, у першій формулі мала налічувати шість осіб від влади, поданих від АП, ВР та Мінюсту. Також частина комісії має бути представлена експертами.

"Зараз ми говоримо, що це має бути 2-3 від експертів. Можливо, ми вийдемо на 4. У цьому питанні якраз і йде дискусія", - додав нардеп.

Нагадаємо, вчора спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав народних депутатів приєднатися до роботи над законопроектом про антикорупційний суд на засіданні комітету з питань правової політики і правосуддя у середу.