БПП против "пожарных" изменений избирательного законодательства

"Пожарные" изменения избирательного законодательства уже после того, как объявлено решение президента о роспуске Верховной рады, – это фикция, а не реформа избирательной системы. Об этом говорится в заявлении "Блока Петра Порошенко" (БПП).

"Инициаторы быстрой коррекции закона оставляют неизменной ключевую проблему – закрытость партийных списков. Какой бы не была система – смешанной, мажоритарной или пропорциональной – списки должны быть открытыми. Это и есть реформа, все остальное – ее имитация или чистой воды политическая конъюнктура", - говорится в заявлении.

По мнению БПП, снижение проходного барьера до 3% создает ситуацию политической безответственности, и может быть путем к политической дезинтеграции Украины, проведению в парламент региональных политических проектов и "карманных" партий, которые финансируются олигархами.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" считает, что Верховная рада должна в ближайшее время сосредоточиться на тщательном рассмотрении во втором чтении Избирательного кодекса, найти оптимальную модель открытых списков", - говорится в заявлении.

При этом, убеждены в БПП, процесс изменения избирательного законодательства должен происходить в соответствии со стандартами ОБСЕ, о чем публично заявила и ЦИК. Устоявшаяся международная практика в демократических странах не предусматривает изменение избирательного законодательства позднее чем за год до проведения соответствующих выборов.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" отмечает, что начиная с 2014 года в Украине состоялись 2 президентские избирательные кампании, выборы в Верховную раду Украины и в местные советы, и каждая из этих кампаний по оценкам международных наблюдательных миссий проходила честно и прозрачно, в соответствии со стандартами. Убеждены, что эта высокая планка должна держаться и в дальнейшем, чтобы политическая целесообразность не разрушила доверие общества к избирательным процедурам", - заявили в БПП.

В политсиле также настаивают на том, что объявление внеочередных выборов должно происходить исключительно в правовом поле – согласно Конституции Украины.