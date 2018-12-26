БПП получает наибольшее количество представительских мандатов на выборах в ОТО

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В БПП назвали результаты подсчета 99,8% бюллетеней

По результатам подсчета 99,8% бюллетеней, “БПП “Солидарность” получает наибольшее количество представительских мандатов на выборах в ОТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получает 25,4% от общего количества всех мандатов в объединенных территориальных общинах, где 23 декабря состоялись первые выборы и довыборы глав и депутатов ОТО. Второе место заняла ВО "Батькивщина" – 24,2%. Такие результаты получены после подсчета 99,8% бюллетеней", - говорится в сообщении.

Кандидаты, которые баллотировались от партии БПП, члены партии и самовыдвиженцы, которых поддерживали партийные организации, возглавят 52 ОТО. Больше всего голов ОТО партия получила в Черкасской области – 20, а также в Волынской области – 8, Львовской области – 3. В Киевской области все 4 общины возглавили кандидаты от БПП.

Кандидаты от БПП, члены партии и самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партийных организаций, также получают 413 депутатских мандатов.

"Согласно действующему законодательству, председатель ОТО имеет право голоса во время заседаний местного совета. Таким образом общее количество представительских мандатов, полученных кандидатами от БПП, членами партии и самовыдвиженцев, которые шли при поддержке партийных организаций, составляет 465, или 25,4% от общего количества", - говорится в сообщении.