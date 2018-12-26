БПП отримує найбільше представницьких мандатів на виборах в ОТГ

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У БПП назвали результати підрахунку 99,8% бюлетенів

За результатами підрахунку 99,8% бюлетенів “БПП “Солідарність” отримує найбільше представницьких мандатів на виборах в ОТГ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби політсили.

"Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" отримує 25,4% від загальної кількості усіх мандатів в об’єднаних територіальних громадах, де 23 грудня відбулися перші вибори та довибори голів і депутатів ОТГ. Друге місце посіла ВО "Батьківщина” – 24,2%. Такі результати отримані після підрахунку 99,8% бюлетенів", - йдеться у повідомленні.

Кандидати, які балотувалися від партії БПП, члени партії та самовисуванці, яких підтримували партійні організації, очолять 52 ОТГ. Найбільше голів ОТГ партія отримала у Черкаській області – 20, а також у Волинській області – 8, Львівській області – 3. У Київській області усі 4 громади очолили кандидати від БПП.

Кандидати від БПП, члени партії та самовисуванці, які йшли за підтримки партійних організацій, також отримують 413 депутатських мандатів.

"Відповідно до чинного законодавства, голова ОТГ має право голосу під час засідань місцевої ради. Таким чином загальна кількість представницьких мандатів, отриманих кандидатами від БПП, членами партії та самовисуванцями, які йшли за підтримки партійних організацій, складає 465, або 25,4% від загальної кількості", - йдеться у повідомленні.