БПП, "Батькивщина" и "Наш край" зацементировали лидерство на выборах в ОТО, - эксперт

Фото: Вадим Карасев (из открытых источников)

Карасев прокомментировал выборы в ОТО

Политолог Вадим Карасев считает, что результаты выборов в ОТО зацементировали постоянную тройку лидеров — БПП "Солидарность", "Батькивщина" и "Наш край". Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что 23 декабря состоялись очередные первые выборы в объединенных территориальных общинах.

"Если проанализировать все раунды выборов в общинах начиная с 2015 года, то прослеживается стойкая тенденция: закрепилась устойчивая тройка партий-лидеров плюс пару партий второго эшелона. По результатам выборов глав ОТО в 2015-2018 гг. имеем "стабильную тройку" лидеров: БПП "Солидарность", "Батькивщина" и "Наш край". Устойчиво следуют за лидерами еще две партии – АПУ и УКРОП", — отметил Карасев.

По мнению политолога, это свидетельствует о нескольких факторах: наличие у лидеров и призеров выборов разветвленной региональной сети, которая адаптирована работать на низовом уровне, в "поле" громад, понятные и отвечающие ожиданиям избирателей программы и месседжи, отработанная схема проведения избирательных кампаний, реальные, а не технические претенденты на должности председателей объединенных общин.

"И если по БПП "Солидарность" и "Батькивщине" все понятно – "партия власти" и крупнейшая оппозиционная партия пытаются доказать свое первенство на местах, то "Наш край" стабильно в лидерах благодаря своей работе на местах", - считает политолог.

Резюмируя он отметил, что благодаря выборам в общинах выросли и возмужали новые и пока непарламентские партии, как "Наш край" и УКРОП.

"Заручившись стабильной поддержкой низовых избирателей, эти политсилы имеют все шансы пройти в новую ВР", — подытожил Карасев.

Как сообщалось ранее, 23 декабря состоялись первые выборы депутатов и глав в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях.