БПП, "Батьківщина" і "Наш край" зацементували лідерство на виборах в ОТГ, - експерт

Фото: Вадим Карасьов (з відкритих джерел)

Карасьов прокоментував вибори в ОТГ

Політолог Вадим Карасьов вважає, що результати виборів в ОТГ зацементували постійну трійку лідерів — БПП "Солідарність", "Батьківщина" і "Наш край". Про це він заявив в коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна.

Він нагадав, що 23 грудня відбулися чергові перші вибори в об'єднаних територіальних громадах.

"Якщо проаналізувати всі раунди виборів в громадах починаючи з 2015 року, то простежується стійка тенденція закріпилася стійка трійка партій-лідерів плюс пару партій другого ешелону. За результатами виборів голів ОТГ в 2015-2018 рр. маємо стабільну трійку" лідерів: БПП "Солідарність", "Батьківщина" і "Наш край". Стійко йдуть за лідерами ще дві партії – АПУ і УКРОП", — зазначив Карасьов.

На думку політолога, це свідчить про декілька факторів: наявність у лідерів і призерів виборів розгалуженої регіональної мережі, яка адаптована працювати на низовому рівні, в "полі" громад, зрозумілі і відповідні очікуванням виборців програми та меседжі, відпрацьована схема проведення виборчих кампаній, реальні, а не технічні претенденти на посади голів об'єднаних громад

"І якщо за БПП "Солідарність" і "Батьківщині" все зрозуміло – "партія влади" і найбільша опозиційна партія намагаються довести свою першість на місцях, то "Наш край" стабільно в лідерах завдяки своїй роботі на місцях", - вважає політолог.

Резюмуючи він зазначив, що завдяки виборам у громадах виросли і змужніли нові і поки непарламентські партії, як "Наш край" і УКРОП.

"Заручившись стабільною підтримкою низових виборців, ці політсили мають усі шанси пройти у нову ВР", — підсумував Карасьов.

Як повідомлялося раніше, 23 грудня відбулися перші вибори депутатів і голів у 78 об'єднаних територіальних громадах в 13 областях.