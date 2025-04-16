"Божий архітектор" Гауді може стати святим? У Ватикані зробили важливу заяву

Що відомо про указ Папи Римського

Згідно з опублікованою Ватиканом на початку тижня заявою, Папа Римський Франциск ухвалив указ про надання архітектору Антоніо Гауді офіційного титулу "Venerable" - "Високоповажного слуги Божого".

Зазвичай людині надають такий титул після ретельного дослідження її життя та визнання героїчних чеснот.

Це є першим кроком до формальної канонізації у Католицькій церкві.

"Він прагнув перетворити мистецтво на хвалебний гімн Господу і вважав своєю місією розповідати про Бога та наближати людей до Нього", - прокоментували таке рішення у Ватикані.

Архієпископ Барселони - кардинал Хуан Хосе Омелла - назвав цю новини "радісною" та наголосив, що "це - визнання не тільки його архітектурної роботи, але й щось більш важливе".

Хто такий Антоніо Гауді

Антоніо Гауді - каталонський та іспанський архітектор, новатор форми та один із найяскравіших представників стилів ар-нуво та модерн в архітектурному мистецтві.

Він народився у червні 1852 року та з раннього віку почав цікавитись малюванням й архітектурою. Закінчивши Барселонський університет, він здобув визнання "або генія, або божевільного", адже його проекти були вельми оригінальними та достатньо витратними.

Антоніо Гауді (фото: commons.wikimedia.org)

Більшість робіт митця, якого ще називають "Божим архітектором", зосереджена в Барселоні. Найвідоміша його будівля - Храм Святого Сімейства (будівництво якого досі не завершене).

Помер Гауді у 1926 році досить раптово. Його збив трамвай на шляху з будівництва на вечірню до церкви. Люди, які витягли його з-під транспортного засобу навіть подумали, що це якийсь жебрак. Адже у кишенях архітектора були лише дрібні монети та Євангеліє.

Чи може Гауді стати святим

Рух за те, аби долучити Гауді (який був вірним католиком) до святих, триває вже щонайменше кілька десятків років.

Першим про це заговорив каталонський священник Жузе Мануель Альмузара та навіть заснував Асоціацію за беатифікацію Антоніо Гауді. Саме він розпочав збирати документи щодо архітектора, необхідні для передачі до Ватикану.

Прихильники ідеї канонізації пояснюють: Гауді впродовж всієї кар'єри турбувався про своїх робітників (наприклад долучився до створення колонії Гуель - комуни робітників, в якій були лікарня, школи та навіть перший в Іспанії футбольний стадіон).

В останні ж роки свого життя архітектор почав вести аскетичний спосіб життя й дотримувався суворого посту.

Крім того, учасники Асоціації акцентують на "силі" спроєктованого ним храму.

Тим часом кожен кандидат у святі має відповідати певним формальним вимогам:

з моменту його смерті має пройти щонайменше п'ять років;

людина має вести справді праведне життя (тоді її можна назвати "слугою Господа");

необхідно довести "героїчну чесноту" цієї людини.

Насамкінець прихильникам Гауді потрібно підтвердити, що померлий творив дива (чудеса).

Для беатифікації (наступного етапу у формальному проголошенні когось святим) потрібне одне диво. Для подальшої канонізації - два.