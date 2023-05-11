Божевілля в передмісті Лондона. Улюблений клуб Елтона Джона б'є кадрові рекорди

Новий керманич "шершнів" – 19-й фахівець на чолі команди в епоху родини Поццо. Італійське сімейство придбало "Вотфорд" влітку 2012 року та ніяк не вгамується з пертурбаціями на тренерському містку.

Подкаст The Second Tier навіть влучно пожартував із підходу босів до вибору нового головного тренера команду – т. зв. колообігу менеджерів. Молодого фахівця, який прагне грати в атакувальний футбол, згодом змінить прихильник захисної моделі з-за кордону, замість якого далі працюватиме досвідчений англієць. А потім – на нове коло.

Розпочали нові власники з революції, запросивши на посаду головного тренера легенду "Челсі" Джанфранко Дзолу. Співвітчизник босів у прем'єрному сезоні фінішував 3-м у Чемпіоншипі, але програв фінал плей-офф "Крістал Пелас". А от допрацювати бодай до Різдва італієць не зміг – Дзолу звільнили за посередні результати 16 грудня.

Закінчити сезон у середині таблиці зміг Джузеппе Санніно. Він розпочав і наступний, але протримався на посаді "аж" до 31 серпня. У вересні команду тимчасово потренував Оскар Гарсія, а ще тиждень із "Вотфордом" попрацював Біллі Маккінлі. Зрештою, новим постійним менеджером став Славіша Йокановіч.

Серб свою роботу виконав на "відмінно". Команда завершила першість на 2-й сходинці та здобула пряму путівку до Прем'єр-ліги. Та, о диво, попрацювати зі "шершнями" в еліті Йокановічу не судилося. Ексцентрична родина Поццо не погодилася на контрактні вимоги балканця та вказала тому на двері, призначивши перед сезоном Кіке Санчеса Флореса.

Іспанець фінішував на солідній 13-й позиції в АПЛ і, звісно, не залишився в команді на наступну кампанію. Для босів "Вотфорда" настала черга знову кликати італійця. Так тренером "шершнів" став Вальтер Маццаррі. Майже столична команда набрала 40 очок і знову втрималася в еліті, а в кінці сезону керівництво вкотре розпочало пошуки нового стернового.

Сезон 2017/18 став рубіконом. "Хвороба" родини Поццо почала загострюватися. Тепер один тренер цілком міг не пропрацювати і сезон. Зокрема, в тій кампанії відпрацювали Марку Сілва та Хаві Грасія. Навіть у такій ситуації підсумковий результат вийшов непоганим – 14-те місце в АПЛ.

Іспанцю Грасії, однак, ще пощастило. Він провів біля керма "Вотфорда" весь наступний сезон (11-те місце). Та терпіння босів "шершнів" луснуло вже у вересні 2019-го. Замість іспанського тренера до вильоту з еліти доклалися старий знайомий Санчес Флорес, англійці Найджел Пірсон і Хейден Маллінз (у ролі в. о.).

Сербський фахівець Владімір Івіч непогано стартував у Чемпіоншипі – команда йшла в чільній трійці, але італійським босам бракувало видовищності від підопічних балканця. Вихід простий – іспанець Сіско Муньйос став коучем перед Різдвом.

Піренеєць вивів команду до АПЛ і "заробив" на відставку в жовтні. Рятувати "Вотфорда" від прогнозованого вильоту цього разу покликали двох ветеранів цеху – італійця Клаудіо Раньєрі та місцевого Роя Ходжсона. Обидва почергово не впоралися.

Сезон 2022/23 продовжив тенденцію. Розпочав його Роб Едвардс, але покинув "Вікарідж Роуд" наприкінці вересня. Реалізувати завдання на повернення до Прем'єр-ліги покликали Славена Біліча. Часу дали багато – "цілих" півроку та змінили на досвідченого місцевого фахівця Кріса Вайлдера.

Призначення до "Вотфорда" для тренерів давно перетворилося на "електричний стілець" із механізмом відкладеної дії. Намірів продавати "шершнів" родина Поццо не висловлювала. Тож, поки букмекери дозволяють, можна закластися, що Ісмаель на посаді до кінця наступного сезону не затримається...