Божевілля в Кремлі досі сильне, окупант посилить штурмові та наступальні дії, - Зеленський

За словами президента, він заслухав доповіді від голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка та голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова про ймовірні дії росіян.

Також було обговорено питання захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

"Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати", - сказав Зеленський.

Ситуація на фронті

Ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Окупанти активізували штурми та використовують техніку для атак.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП. Також Сирський назвав причину, через яку РФ вдається добиватися тактичного успіху.

Зазначимо, за добу українські військові відбили 36 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по одному пункту управління противника.

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