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Бойцы ВСУ получили очередную партию бронежилетов от "Метинвеста"

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Суббота 11 июня 2022 13:48
Бойцы ВСУ получили очередную партию бронежилетов от "Метинвеста" Фото: бойцы ВСУ получили очередную партию бронежилетов от "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получили очередную партию средств защиты от компании "Метинвест" - 500 бронежилетов, 200 защитных касок и дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группы.

"Это очередной транш помощи-мы предоставляли этой воинской части бронежилеты и каски уже дважды. В дальнейшем у нас есть договоренность с руководством военной части, в зависимости от сформированных ими потребностей, передавать еще снаряжение", - отметил генеральный директор комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Плиты до бронежилетов были произведены на предприятиях "Метинвест". Поэтому снаряжение является не только максимально удобным для военных, но и надежно будет защищать их жизни.

"Ребята, которые получают снаряжение, я знаю давно. Часть из них воюет в Авдеевке. Я очень надеюсь, что эта амуниция поможет нашим защитникам", - отметил народный депутат Муса Магомедов.

Напомним, только в течение последних двух недель "Метинвест" передал 2100 бронежилетов, 1000 кевларовых касок, а также три разведывательных дроны военнослужащим Национальной гвардии Украины и территориальной обороны, которые защищают Запорожскую и Днепропетровскую области. Всего компания передаст более 100 тысяч бронежилетов для ВСУ и теробороны. Часть амуниции изготавливается из сертифицированной спецстали собственного производства предприятий "Метинвеста", другая - закупается заграницей.

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