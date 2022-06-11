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Бійці ЗСУ отримали чергову партію бронежилетів від "Метінвесту"

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Субота 11 червня 2022 13:48
Бійці ЗСУ отримали чергову партію бронежилетів від "Метінвесту" Фото: бійці ЗСУ отримали чергову партію бронежилетів від "Метінвесту" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Військовослужбовці Збройних сил України отримали чергову партію засобів захисту від компанії "Метінвест" - 500 бронежилетів, 200 захисних касок і дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи.

"Це черговий транш допомоги - ми надавали цій військовій частині бронежилети й каски вже двічі. Надалі в нас є домовленість із керівництвом військової частини, в залежності від сформованих ними потреб, передавати ще спорядження", - зазначив генеральний директор комбінату "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

Плити до бронежилетів були вироблені на підприємствах "Метінвест". Тож спорядження є не тільки максимально зручним для військових, а й надійно захищатиме їхні життя.

"Хлопці, які отримують спорядження, я знаю давно. Частина з них воює в Авдіївці. Я дуже сподіваюсь, що ця амуніція допоможе нашим захисникам", - зауважив народний депутат Муса Магомедов.

Нагадаємо, тільки протягом останніх двох тижнів "Метінвест" передав 2100 бронежилетів, 1000 кевларових касок, а також три розвідувальних дрони військовослужбовцям Національної гвардії України та територіальної оборони, які захищають Запорізьку й Дніпропетровську області. Загалом компанія передасть понад 100 тисяч бронежилетів для ЗСУ та тероборони. Частина амуніції виготовляється з сертифікованої спецсталі власного виробництва підприємств "Метінвесту", інша - закупається закордоном.

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