Бійці ЗСУ отримали чергову партію бронежилетів від "Метінвесту"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи.

"Це черговий транш допомоги - ми надавали цій військовій частині бронежилети й каски вже двічі. Надалі в нас є домовленість із керівництвом військової частини, в залежності від сформованих ними потреб, передавати ще спорядження", - зазначив генеральний директор комбінату "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

Плити до бронежилетів були вироблені на підприємствах "Метінвест". Тож спорядження є не тільки максимально зручним для військових, а й надійно захищатиме їхні життя.

"Хлопці, які отримують спорядження, я знаю давно. Частина з них воює в Авдіївці. Я дуже сподіваюсь, що ця амуніція допоможе нашим захисникам", - зауважив народний депутат Муса Магомедов.

Нагадаємо, тільки протягом останніх двох тижнів "Метінвест" передав 2100 бронежилетів, 1000 кевларових касок, а також три розвідувальних дрони військовослужбовцям Національної гвардії України та територіальної оборони, які захищають Запорізьку й Дніпропетровську області. Загалом компанія передасть понад 100 тисяч бронежилетів для ЗСУ та тероборони. Частина амуніції виготовляється з сертифікованої спецсталі власного виробництва підприємств "Метінвесту", інша - закупається закордоном.